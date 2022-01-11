Быстро и эффективно: Как работает "воздушный мост" Российской армии до Казахстана Эксперты в области безопасности считают, что НАТО будет внимательно анализировать миротворческую операцию России в ближайшие месяцы. 10 января, 21:40 Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности после высадки на аэродроме Алма-Аты. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Почему НАТО боится Россию

После начала переброски миротворческого контингента в Казахстан председатель Комиссии по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что скорое прибытие российских миротворцев в Казахстан "возможно, указывает на причастность РФ к беспорядкам". Это заявление специалисты по боевому планированию и военные эксперты назвали непрофессиональным и неуместным, отметив параллельно, что дело совсем в другом.

Одной из целого ряда причин сверхбыстрой переброски российских войск в Казахстан стало нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году. После того как операция по принуждению Грузии к миру завершилась, стало очевидно, что выполнять задачи по быстрой нейтрализации врага могут только воздушно-десантные войска. Повышенная боеготовность российских десантников стала одной из причин, по которой передовые подразделения Российской армии стали прибывать в Казахстан меньше чем через сутки после официального обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Военный эксперт Виктор Литовкин отмечает, что обеспокоенность стран НАТО быстрой переброской объяснить очень легко — подобной мобильности войск в альянсе пока не добились.

У альянса есть специальная программа тридцати. За 30 дней должны быть приведены в высшую степень боевой готовности 30 батальонов, 30 эскадрилий, 30 кораблей. Российские войска были приведены в боевую готовность за несколько часов, поэтому воздушный мост был организован меньше чем через сутки после получения приказа. В США и НАТО из-за чудовищной бюрократической машины требуются согласования на многих уровнях. А бюрократия — главный враг оперативности Виктор Литовкин Военный эксперт

Российские самолёты-невидимки

Но какими бы оперативными ни были люди, без надёжной техники наладить воздушный мост в Казахстан было бы невозможно. Основу воздушного парка ВКС составили десятки самолётов Ил-76 и Ан-124-100, которые давно славятся своей надёжностью и неприхотливостью.

Какие самолёты использовались для переброски войск в Казахстан © LIFE

Однако, по мнению военного эксперта Александра Ермакова, авиационный парк — не единственное, благодаря чему получилось организовать воздушный мост в Казахстан на время нестабильного периода.

По сравнению с 90-ми годами находящуюся в наилучшем состоянии часть техники начали ремонтировать и обслуживать. Это, а также наличие десантных войск, способных выдвигаться в короткие сроки после получения приказа, и даёт высокую готовность подразделений в целом. Работающая техника плюс подготовленные, собранные люди Александр Ермаков Военный эксперт

"Высокая концентрация российских войск в Казахстане", о которой внезапно начали говорить европейские СМИ, стала неожиданностью для США и сил НАТО. И это при том, что в Минобороны России не скрывали — основные силы российского контингента перебрасывались в Казахстан с трёх направлений: аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Американские аналитики пишут, что ожидалось прибытие "нескольких сотен военных", однако переброска трёх с лишним тысяч бойцов ВДВ вместе с тяжёлой техникой удивила военных специалистов из США. Бывший заместитель командира транспортного дивизиона США, ветеран "Бури в пустыне" Стивен Бадфер пояснил: российский авиапарк считался устаревшим и относительно неподвижным.

Я думаю, что по итогам событий [переброски военных в Казахстан] уровень боеготовности ОДКБ будет проанализирован ещё раз. Российская авиация закономерно стала основной логистической линией, по которой в регион перебрасывались войска из нескольких стран. Поскольку в планы России не входит строительство сотен военных баз по всему миру, текущего количества Ил-76 и тяжёлых Ан-124 достаточно, чтобы отправлять мобильные силы в любую точку мира, где необходимо военное присутствие Стивен Бадфер Бывший заместитель командира транспортного дивизиона США, ветеран "Бури в пустыне"

Недооценка боеготовности ОДКБ, по словам Бадфера, привела к тому, что бросок российских десантников в Казахстан и быструю организацию помощи республике американские военные проспали — реакция официальных лиц появилась лишь через двое суток после того, как под контроль уже был взят аэропорт Алма-Аты.

Как Россия перебрасывает войска в другие страны

Исполнительный директор отраслевого агентства Aviaport Олег Пантелеев пояснил, что для быстрого реагирования парк из тысяч исправных машин избыточен: военно-транспортной авиации нужно столько самолётов, сколько будет достаточно для выполнения задач. И необходимое количество самолётов у российских военных уже было.

Характер миротворческой миссии — сочетание характеристик перебрасываемого контингента и дальность перелёта, наземная аэродромная сеть и другое — позволил большую часть операции выполнить с привлечением самолётов Ил-76, которых в войсках достаточно много. При этом в Ульяновске освоено серийное производство Ил-76МД-90А и модернизация строевых Ил-76МД. Таким образом, в сегменте тяжёлых военно-транспортных самолётов ключевым вопросом является выход на заданные министром обороны темпы выпуска новых самолётов. Эта проблема требует решения ряда организационных вопросов, но никаких ОКР проводить не надо, а основные инвестиции в подготовку производства уже сделаны Олег Пантелеев Исполнительный директор отраслевого агентства Aviaport

Воздушный мост в Казахстан, организованный всего через несколько часов после обращения президента страны, помимо психологического эффекта на США и страны НАТО позволил проверить реальную готовность войск ОДКБ. Специалисты по стратегической безопасности отмечают, что в текущей конфигурации большая часть мобильных подразделений Организации Договора о коллективной безопасности могут быть переброшены в зону конфликта всего за несколько часов после получения приказа, а на переброску основных сил требуется от 24 до 48 часов. Специалисты замечают, что по этому показателю российские войска и авиация превосходят самое мобильное подразделение армии США — 82-ю воздушно-десантную дивизию.

Авторы Сергей Андреев