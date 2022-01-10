Стратегическая стабильность: Что российские десантники делают в Казахстане Подразделения ВДВ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Миротворческая миссия включает в себя как давно отработанные мероприятия, так и нетипичные для десантников задачи. 9 января, 21:40 Фото © ТАСС / Министерство обороны России

Зачем Россия отправила войска в Казахстан

6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Это решение стало ответом на официальный запрос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к лидерам ОДКБ оказать содействие в нейтрализации террористической угрозы. Помимо белорусских, киргизских, армянских военных в регион военно-транспортной авиацией были переброшены передовые силы ВДВ России. Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 31-й отдельной десантно-штурмовой миротворческой бригады и 98-й воздушно-десантной дивизии почти сразу после прибытия были направлены на ключевые объекты региона — областные и городские администрации, больницы и объекты электроэнергетики. Всего, по некоторым данным, миротворческий контингент может составить чуть более 3 тыс. человек.

По данным собеседников Лайфа в Минобороны, спецподразделения российских десантников вооружены автоматами АК-12 и приборами ночного видения. Такое оснащение позволяет вести охрану объектов не только днём, но и ночью. Помимо стрелкового вооружения военно-транспортной авиацией в регион присутствия российских военных переброшена и техника специального назначения — средства радиотехнического контроля и комплексы РЭБ "Леер-3".

Эта электроника хорошо зарекомендовала себя за время контртеррористической операции в Сирии и позволяет в сжатые сроки установить на площади в несколько десятков километров бесполётную зону для беспилотников любого типа. Другое назначение комплекса — подавление работы базовых станций сотовой связи и точное определение координат злоумышленников, использующих мобильные телефоны для координации.

Впервые в переброске войск был задействован транспортный самолёт Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия рабочей лошадки Воздушно-космических сил. Всего для переброски российских военных было задействовано не менее 70 бортов, включая самые крупные машины в парке — Ан-124-100.

Что российские военные будут охранять в Казахстане

Фото © ТАСС / Министерство обороны России

Несмотря на то что миссия российских десантников (как и миротворческого контингента ОДКБ в целом) сугубо охранная, отвечать на применение огнестрельного оружия военные будут по закону военного времени — ответным огнём. В первые двое суток после начала дежурства российских военных на междугородних дорогах в Казахстане было задержано несколько групп вооружённых людей. Пояснить происхождение оружия задержанные не смогли, после чего были переданы силам правопорядка Казахстана.

Ситуация в Казахстане частично стабилизировалась, однако в ближайшее время военные и силы правопорядка страны будут готовиться к провокациям со стороны террористов, временно растворившихся среди мирного населения. Нападавшие, едва не захватившие президентскую резиденцию в Нур-Султане и другие важные объекты, вооружены автоматами, похищенными с армейских складов на западе страны. Помимо нескольких тысяч единиц автоматического оружия в руках террористов могли оказаться сотни гранат, а также другое вооружение, например ручные противотанковые гранатомёты.

Как пояснил подполковник спецназа ВДВ в отставке Андрей Тарасов, это первая операция ОДКБ, которая с ходу позволит проверить навыки российских военных.

Десантники во время миротворческой миссии, как и всегда, будут на острие копья. Характер боевой работы давно изменился — от шаблонов холодной войны давно отошли, на первое место вышла борьба с терроризмом. Какого он цвета и формы — значения не играет. Важна только подготовка, а её у наших военных достаточно — почти на каждых учениях ВС РФ и ОДКБ отрабатывается сценарий, включающий в себя нейтрализацию террористической угрозы. Как с этим работать, люди давно знают, поэтому сюрпризов быть не должно Андрей Тарасов Подполковник спецназа ВДВ в отставке

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что помимо административных зданий военные возьмут под контроль узлы связи, коммуникаций, водоснабжения, канализации, банки, арсеналы, воинские части и полицейские участки, арсеналы оружия, дороги и въезды-выезды из городов, включая Байконур, Сары-Шаган, Эмбу, и прочие важнейшие полигоны и оборонные НИИ.

Главное — дать возможность казахстанской армии и полиции заниматься своими прямыми обязанностями — ликвидировать террористов. И, конечно, выявлять и ликвидировать ячейки радикальных исламистов, нарушать их связь и координацию. После наведения порядка задача немного изменится — будет проводиться операция по поддержанию мира Виктор Литовкин Военный эксперт

Беспорядки в Казахстане — дело временное

Фото © ТАСС / Министерство обороны России

Одной из ключевых задач российских десантников стало восстановление транспортной активности в Казахстане. Первым объектом, который военные зачистили от злоумышленников и взяли под свой контроль, стал аэропорт Алма-Аты. На полную зачистку от мародёров и людей с оружием потребовалось около часа. Сейчас на взлётно-посадочной полосе аэропорта находится не менее 15 самолётов Ил-76, а дополнительные силы продолжают прибывать в регион круглые сутки.

Известно, что под контролем российских десантников из 98-й бригады ВДВ находятся аэропорт Нурсултан, здание Генштаба и телецентр. Бойцы 45-й бригады ВДВ в данный момент контролируют аэропорт Алма-Аты и штаб войск ПВО в Нур-Султане. Особые задачи выполняет 31-я бригада ВДВ: военнослужащие охраняют объекты "Казатомпрома" — атомной госкомпании Казахстана, крупнейшего в мире производителя природного урана.

Ветеран спецназа ФСБ подполковник запаса Андрей Тихонов пояснил, что в рамках ОДКБ используется самая правильная модель — нейтрализовать угрозу на критически важных объектах, чтобы у органов правопорядка Казахстана появилась возможность отловить всех бандитов.

Террористическая активность в Казахстане начала развиваться стремительно во многом благодаря слаженности действий террористов. Нападали везде и сразу и, по моим данным, успели разоружить несколько десятков человек. А это уже достаточные силы, чтобы нападать на какие-то значимые объекты, например ТЭЦ. Сейчас это сделать уже нельзя — МВД и органы госбезопасности, которые разгрузились немножко благодаря нашим десантникам, занимаются своей непосредственной работой. Военных к наведению порядка внутри страны, насколько я знаю, привлекать не будут Андрей Тихонов Ветеран спецназа ФСБ, подполковник запаса

Отдельно эксперты по региональной безопасности отмечают, что российскими миротворцами в Казахстане руководит генерал-полковник Андрей Сердюков — участник двух антитеррористических операций на Кавказе, специалист, проявивший себя и в спецоперации в Сирии. Сердюков, по мнению экспертов, близких к Минобороны, считается в военной среде "человеком с уникальным военным опытом, способным действовать быстро и неожиданно".

Пока российские военные помогают Казахстану преодолеть кризис, решается и другая важная проблема — россияне, застрявшие в стране во время попытки госпереворота, начали возвращаться домой. Только 9 января из аэропорта Алма-Аты, взятого под контроль десантниками, на военно-транспортных самолётах Минобороны вылетело 1422 человека.

Авторы Сергей Андреев