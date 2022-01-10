Стратегическая стабильность: Что российские десантники делают в Казахстане
Подразделения ВДВ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Миротворческая миссия включает в себя как давно отработанные мероприятия, так и нетипичные для десантников задачи.
Фото © ТАСС / Министерство обороны России
Зачем Россия отправила войска в Казахстан
6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Это решение стало ответом на официальный запрос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к лидерам ОДКБ оказать содействие в нейтрализации террористической угрозы. Помимо белорусских, киргизских, армянских военных в регион военно-транспортной авиацией были переброшены передовые силы ВДВ России. Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 31-й отдельной десантно-штурмовой миротворческой бригады и 98-й воздушно-десантной дивизии почти сразу после прибытия были направлены на ключевые объекты региона — областные и городские администрации, больницы и объекты электроэнергетики. Всего, по некоторым данным, миротворческий контингент может составить чуть более 3 тыс. человек.
По данным собеседников Лайфа в Минобороны, спецподразделения российских десантников вооружены автоматами АК-12 и приборами ночного видения. Такое оснащение позволяет вести охрану объектов не только днём, но и ночью. Помимо стрелкового вооружения военно-транспортной авиацией в регион присутствия российских военных переброшена и техника специального назначения — средства радиотехнического контроля и комплексы РЭБ "Леер-3".
Эта электроника хорошо зарекомендовала себя за время контртеррористической операции в Сирии и позволяет в сжатые сроки установить на площади в несколько десятков километров бесполётную зону для беспилотников любого типа. Другое назначение комплекса — подавление работы базовых станций сотовой связи и точное определение координат злоумышленников, использующих мобильные телефоны для координации.
Впервые в переброске войск был задействован транспортный самолёт Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия рабочей лошадки Воздушно-космических сил. Всего для переброски российских военных было задействовано не менее 70 бортов, включая самые крупные машины в парке — Ан-124-100.
Что российские военные будут охранять в Казахстане
Фото © ТАСС / Министерство обороны России
Несмотря на то что миссия российских десантников (как и миротворческого контингента ОДКБ в целом) сугубо охранная, отвечать на применение огнестрельного оружия военные будут по закону военного времени — ответным огнём. В первые двое суток после начала дежурства российских военных на междугородних дорогах в Казахстане было задержано несколько групп вооружённых людей. Пояснить происхождение оружия задержанные не смогли, после чего были переданы силам правопорядка Казахстана.
Ситуация в Казахстане частично стабилизировалась, однако в ближайшее время военные и силы правопорядка страны будут готовиться к провокациям со стороны террористов, временно растворившихся среди мирного населения. Нападавшие, едва не захватившие президентскую резиденцию в Нур-Султане и другие важные объекты, вооружены автоматами, похищенными с армейских складов на западе страны. Помимо нескольких тысяч единиц автоматического оружия в руках террористов могли оказаться сотни гранат, а также другое вооружение, например ручные противотанковые гранатомёты.
Как пояснил подполковник спецназа ВДВ в отставке Андрей Тарасов, это первая операция ОДКБ, которая с ходу позволит проверить навыки российских военных.
Десантники во время миротворческой миссии, как и всегда, будут на острие копья. Характер боевой работы давно изменился — от шаблонов холодной войны давно отошли, на первое место вышла борьба с терроризмом. Какого он цвета и формы — значения не играет. Важна только подготовка, а её у наших военных достаточно — почти на каждых учениях ВС РФ и ОДКБ отрабатывается сценарий, включающий в себя нейтрализацию террористической угрозы. Как с этим работать, люди давно знают, поэтому сюрпризов быть не должно
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что помимо административных зданий военные возьмут под контроль узлы связи, коммуникаций, водоснабжения, канализации, банки, арсеналы, воинские части и полицейские участки, арсеналы оружия, дороги и въезды-выезды из городов, включая Байконур, Сары-Шаган, Эмбу, и прочие важнейшие полигоны и оборонные НИИ.
Главное — дать возможность казахстанской армии и полиции заниматься своими прямыми обязанностями — ликвидировать террористов. И, конечно, выявлять и ликвидировать ячейки радикальных исламистов, нарушать их связь и координацию. После наведения порядка задача немного изменится — будет проводиться операция по поддержанию мира
Беспорядки в Казахстане — дело временное
Фото © ТАСС / Министерство обороны России
Одной из ключевых задач российских десантников стало восстановление транспортной активности в Казахстане. Первым объектом, который военные зачистили от злоумышленников и взяли под свой контроль, стал аэропорт Алма-Аты. На полную зачистку от мародёров и людей с оружием потребовалось около часа. Сейчас на взлётно-посадочной полосе аэропорта находится не менее 15 самолётов Ил-76, а дополнительные силы продолжают прибывать в регион круглые сутки.
Известно, что под контролем российских десантников из 98-й бригады ВДВ находятся аэропорт Нурсултан, здание Генштаба и телецентр. Бойцы 45-й бригады ВДВ в данный момент контролируют аэропорт Алма-Аты и штаб войск ПВО в Нур-Султане. Особые задачи выполняет 31-я бригада ВДВ: военнослужащие охраняют объекты "Казатомпрома" — атомной госкомпании Казахстана, крупнейшего в мире производителя природного урана.
Ветеран спецназа ФСБ подполковник запаса Андрей Тихонов пояснил, что в рамках ОДКБ используется самая правильная модель — нейтрализовать угрозу на критически важных объектах, чтобы у органов правопорядка Казахстана появилась возможность отловить всех бандитов.
Террористическая активность в Казахстане начала развиваться стремительно во многом благодаря слаженности действий террористов. Нападали везде и сразу и, по моим данным, успели разоружить несколько десятков человек. А это уже достаточные силы, чтобы нападать на какие-то значимые объекты, например ТЭЦ. Сейчас это сделать уже нельзя — МВД и органы госбезопасности, которые разгрузились немножко благодаря нашим десантникам, занимаются своей непосредственной работой. Военных к наведению порядка внутри страны, насколько я знаю, привлекать не будут
Отдельно эксперты по региональной безопасности отмечают, что российскими миротворцами в Казахстане руководит генерал-полковник Андрей Сердюков — участник двух антитеррористических операций на Кавказе, специалист, проявивший себя и в спецоперации в Сирии. Сердюков, по мнению экспертов, близких к Минобороны, считается в военной среде "человеком с уникальным военным опытом, способным действовать быстро и неожиданно".
Пока российские военные помогают Казахстану преодолеть кризис, решается и другая важная проблема — россияне, застрявшие в стране во время попытки госпереворота, начали возвращаться домой. Только 9 января из аэропорта Алма-Аты, взятого под контроль десантниками, на военно-транспортных самолётах Минобороны вылетело 1422 человека.