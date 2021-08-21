Невозможное возможно: 7 знаменитых операций спецназа "Вымпел" Уникальному подразделению специального назначения — 40 лет. За это время "Вымпел" стал легендой, а его бойцы провели десяток уникальных операций, неизвестных обывателю. 20 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Как попасть на службу в спецназ

Чтобы попасть на службу в "Вымпел", одного желания мало. Для начала нужно отслужить срочную службу и поработать в силовых структурах несколько лет. Туда с предложением поработать в уникальном подразделении рекрутеры спецназа приезжают один-два раза в год. Как попасть на службу в элитный спецназ, если никаких специальных навыков нет? Короткий ответ — никак. В "Вымпел" попадают только самые одарённые сотрудники. Некоторые из офицеров спецназа знают по два-три языка. Собеседник Лайфа, несколько лет служивший в "Вымпеле", отмечает, что знание английского в отряде является обязательным, а на выбор можно взять несколько других языков. Многие бойцы выбирают арабский, мандаринский, фарси, пушту, дари, французский, немецкий. Зачем такое офицерам? Просто работать "Вымпелу" приходится там, где знание этих языков может пригодиться.

Война в Афганистане

Костяк "Вымпела" обкатали ещё во время войны в Афганистане. Первый отряд специального назначения, в задачи которого входила диверсионная работа, сформировали в 1982 году. Первое название подразделения в Афганистане — "Каскад-4". На его базе позднее появилось 9-е управление, так называемый отряд "Омега". Начальник группы Эвальд Козлов планировал боевые операции вместе с подчинёнными, и по эффективности первый состав "Вымпела" оказался на голову выше, чем спецназ ГРУ.

Фото © Robert Nickelsberg / Getty Images

Одним из достижений "Вымпела" в Афганистане стало уничтожение подпольной торговли боеприпасами, украденными или купленными у советских военных. Весомый вклад вымпеловцы внесли и в уничтожение афганских террористов, нападавших на советских военных.

"Вымпел" и "Хезболлах"

В 1985 году "Вымпел" освобождал советских дипломатов в Бейруте. Боевики, захватившие сотрудников советского посольства, обещали убить всех заложников и тяжело ранили одного из секретарей. После этого в регион прибыл советский спецназ, а всего через пару дней коллеги боевиков по опасному бизнесу начали бесследно пропадать. Одним из самых высокопоставленных террористов был заместитель командира Имад Фэйез Мугния. Его нашли в багажнике собственной машины с отрезанными гениталиями. После этого "послания" всех заложников отпустили, а про неприятный инцидент моментально забыли.

Боевики 90-х

Один из самых драматичных эпизодов в истории "Вымпела" — нападение боевиков на Дагестан в 1999 году. Тогда Управление "В" ЦСН ФСБ России занималось отражением атаки террористов в условиях, когда силы противника были больше в 20 раз. В результате значительная часть наступавших отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба была рассеяна и ликвидирована, а через некоторое время Дагестан был полностью зачищен от террористов.

Фото © ТАСС / Александр Данилюшин

Задержание Салмана Радуева

Ещё через год, в марте 2000-го, в селе Новогрозненское "Вымпел" и УФСБ по Краснодарскому краю успешно провели операцию по задержанию одного из самых известных террористов — Салмана Радуева. Задержание террориста прошло без единого выстрела. За эту операцию многие спецназовцы получили ордена и медали.

Теракт на Дубровке

В конце октября бойцы "Вымпела" вместе с офицерами "Альфы" штурмовали здание театрального центра на Дубровке. Эта операция считается одной из самых сложных в мире — до последнего сохранялся шанс, что боевики приведут в действие взрывное устройство и здание обрушится на заложников, а заодно похоронит и спецназ. Штурм длился всего несколько минут — за это время бойцы "Вымпела", вооружённые бесшумным оружием, ликвидировали смертниц и уничтожили лидера боевиков Мовсара Бараева. Трое сотрудников "Вымпела" были ранены.

Теракт в Беслане

Через два года после теракта на Дубровке "Вымпел" провёл свою самую сложную операцию — освобождение заложников в школе № 1 города Беслана. При освобождении школы от боевиков погибло восемь офицеров "Альфы" и "Вымпела", что стало самой крупной потерей личного состава за всё время боевой работы Центра специального назначения ФСБ. Позднее вышедшие в отставку офицеры Управления "В" говорили, что шли на освобождение заложников в школе Беслана с мыслью о том, что живыми из этого боя не выйдет никто.

Банда Закира Новрузова

Фото © Спецназ России

17 сентября 2008 года в Дагестане "Вымпел" провёл самую результативную операцию последних лет. В результате короткого боя было уничтожено 11 боевиков банды Закира Новрузова. Террористы планировали повторить бесланский сценарий и захватить школу. В ходе операции погиб один из самых опытных сотрудников подразделения — подполковник ФСБ Вячеслав Сахнов.

За всю историю подразделения "Вымпел" было проведено не менее двух сотен специальных операций, как известных, так и совершенно секретных. Сотрудники Управления "В" ЦСН ФСБ России находятся на круглосуточном дежурстве. За всю историю подразделения 12 офицеров получили звание Героя России, девять из них удостоены награды посмертно.

Авторы Сергей Андреев