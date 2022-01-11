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Посольство РФ: У США нет оснований советовать силам ОДКБ, как им действовать в Казахстане

В дипмиссии напомнили, что контингент миротворческих сил выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в стране по просьбе руководства республики.

11 января, 03:23
<p>© ТАСС / Минобороны РФ</p>

© ТАСС / Минобороны РФ

Власти США не имеют оснований для того, чтобы советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице Посольства России в Вашингтоне в "Твиттере".

"В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косова в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства. Пресс-служба Госдепартамента безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", — отметили в посольстве.

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Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны и уважать международные права человека.

Как отметили российские дипломаты, в Соединённых Штатах умышленно забывают о том, "что в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".

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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Казахстан имел все возможности самостоятельно справиться с беспорядками и протестами в стране, не привлекая силы миротворческого контингента ОДКБ. Кроме того, американский дипломат, комментируя ввод миротворцев в республику, отметил, что, "когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". МИД России назвал хамством и ехидством данное высказывание Блинкена. А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на детский лепет со стороны американских дипломатов по поводу событий в Казахстане.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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