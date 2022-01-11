Посольство РФ: У США нет оснований советовать силам ОДКБ, как им действовать в Казахстане

Власти США не имеют оснований для того, чтобы советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице Посольства России в Вашингтоне в "Твиттере".

"В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косова в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства. Пресс-служба Госдепартамента безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", — отметили в посольстве.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны и уважать международные права человека.