Норвежский генерал предложил НАТО для предотвращения войны дать РФ шанс вступить в альянс
Также Роберт Моод подчеркнул, что западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее и при этом культивирует образ России как нечто однозначно злое.
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Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод написал в статье для издания Aftenposten, что Западу необходимо изменить отношение к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного противостояния.
По его словам, после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была "больше похожа на унижение" Москвы, а не на диалог.
"Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное", — заявил Моод, подчеркнув, что это искажает реальность.
Генерал предложил Западу и Москве вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлечённости всех сторон. Кроме того, Моод допустил возможность реформирования существующих или создания новых международных институтов, а также изменения политики НАТО. Генерал посоветовал альянсу сосредоточиться на обороне и открыть свои двери для всех, в том числе для России, при этом призвав участников блока отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории.
Ранее замглавы МИД РФ Рябков рассказал о неприемлемых условиях США для работы Совета Россия – НАТО. Дипломат уточнил, что американская сторона хочет диалога с упором на так называемую московскую агрессию на Украине. Напомним, что 12 января в Брюсселе пройдут переговоры России и НАТО. Конференция состоится в штаб-квартире альянса, планируется, что она продлится примерно три часа.
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