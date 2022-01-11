Норвежский генерал предложил НАТО для предотвращения войны дать РФ шанс вступить в альянс

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод написал в статье для издания Aftenposten, что Западу необходимо изменить отношение к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного противостояния.

По его словам, после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была "больше похожа на унижение" Москвы, а не на диалог.

"Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное", — заявил Моод, подчеркнув, что это искажает реальность.

Генерал предложил Западу и Москве вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлечённости всех сторон. Кроме того, Моод допустил возможность реформирования существующих или создания новых международных институтов, а также изменения политики НАТО. Генерал посоветовал альянсу сосредоточиться на обороне и открыть свои двери для всех, в том числе для России, при этом призвав участников блока отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории.