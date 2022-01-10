Замглавы МИД Рябков потребовал гарантии, что Украину и Грузию никогда не примут в НАТО
Москва устала от пустых разговоров, полуобещаний и неправильного истолкования, которое часто происходило на переговорах за закрытыми дверями.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стране нужны железобетонные гарантии того, что Украина и Грузия никогда не будут приняты в состав НАТО.
"Мы подчёркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", — сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что Москва устала от пустых разговоров, полуобещаний и неправильного истолкования, которое часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. По словам замглавы МИД, Россия не доверяет другой стороне и требует железобетонные и юридически значимые гарантии со словами "должны" или "обязаны никогда не становиться членами НАТО". Это вопрос национальной безопасности России, подчеркнул Рябков.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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