Замглавы МИД Рябков потребовал гарантии, что Украину и Грузию никогда не примут в НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стране нужны железобетонные гарантии того, что Украина и Грузия никогда не будут приняты в состав НАТО.

"Мы подчёркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", — сказал Рябков журналистам.