Замглавы МИД Рябков призвал Украину к диалогу с ДНР и ЛНР
Он также подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть планов "нападать" на Киев.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется на начало диалога Киева с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
"Я надеюсь, что ситуация на Украине изменится в двух аспектах. Во-первых, правительство в Киеве начнёт значимый диалог с населением Донецка и Луганска", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Женеве.
Рябков подчеркнул в ходе беседы с коллегами из США в Женеве, что у Москвы нет и не может быть планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария. Сами переговоры с США по гарантиям безопасности замглавы МИД РФ назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.
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