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Замглавы МИД Рябков призвал Украину к диалогу с ДНР и ЛНР

Он также подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть планов "нападать" на Киев.

10 января, 17:51
<p>Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/?__cft__%5B0%5D=AZX-RECxs5m1f7DWdctduFjNOoqFx2SFF3WN_LuqQNr21PIDJ1bn2I9oRUhX-kRhYqL3tbN7bZf_XFLRAkKdr39QIEkSPcpLkNnErXQoUnDDOhlc2GWbRQnytgfAU3WeOhk&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Foreign Ministry — МИД России</a></p>

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется на начало диалога Киева с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

"Я надеюсь, что ситуация на Украине изменится в двух аспектах. Во-первых, правительство в Киеве начнёт значимый диалог с населением Донецка и Луганска", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Женеве.

Рябков: Россия попыталась объяснить США, почему игра с огнём не в их интересах

Рябков: Россия попыталась объяснить США, почему игра с огнём не в их интересах

Рябков подчеркнул в ходе беседы с коллегами из США в Женеве, что у Москвы нет и не может быть планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария. Сами переговоры с США по гарантиям безопасности замглавы МИД РФ назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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