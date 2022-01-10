Замглавы МИД Рябков призвал Украину к диалогу с ДНР и ЛНР

"Я надеюсь, что ситуация на Украине изменится в двух аспектах. Во-первых, правительство в Киеве начнёт значимый диалог с населением Донецка и Луганска", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Женеве.

Рябков подчеркнул в ходе беседы с коллегами из США в Женеве, что у Москвы нет и не может быть планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария. Сами переговоры с США по гарантиям безопасности замглавы МИД РФ назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.



