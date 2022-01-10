В Алма-Атинском регионе за три дня задержали почти 700 подозреваемых в беспорядках
В спецоперации участвовали сводные силы спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии.
Горящий автомобиль возле здания мэрии (акимат) в городе Алма-Ата. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
За последние три дня в городе Алма-Ата и Алма-Атинской области задержано почти 700 человек, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается в заявлении Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, опубликованном в телеграм-канале республиканского оперативного штаба.
"В период с 8 января 2022 года в городе Алма-Ата и Алма-Атинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых", — говорится в сообщении КНБ республики.
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Также в ведомстве добавили, что в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений выявляются оружие, боеприпасы, поддельные документы, светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция, захваченные у силовиков, а также в большом объёме награбленное имущество.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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