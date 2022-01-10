В Алма-Атинском регионе за три дня задержали почти 700 подозреваемых в беспорядках

За последние три дня в городе Алма-Ата и Алма-Атинской области задержано почти 700 человек, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается в заявлении Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, опубликованном в телеграм-канале республиканского оперативного штаба.

"В период с 8 января 2022 года в городе Алма-Ата и Алма-Атинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых", — говорится в сообщении КНБ республики.