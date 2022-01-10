Спецсвязь, криминал и военные инструкторы: Откуда в Казахстане могли появиться тысячи обученных боевиков Кто и как координировал вторую, не мирную, волну протеста и как произошёл переход от недовольства ценами на газ к погромам, убийствам и расправам над силовиками. 10 января, 17:14 Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Казахстан, Алма-Ата. Фото © ТАСС / EPA / STR / ТАСС

Провал "цветной революции" в Казахстане случился благодаря помощи миротворцев ОДКБ. Главы стран СНГ сегодня собрались в формате видеоконференции, чтобы обсудить дальнейшие действия и решить вопрос создания пояса безопасности. Президент России заявил на заседании, что в ходе организованных и управляемых волнений применялись майданные технологии. В случае победы боевиков республике грозили бы участь Украины, гражданская война и нестабильность по периметру среднеазиатских республик с трансфером проблем на приграничных с Россией территориях. По разным оценкам, среди 20 тысяч боевиков, о которых ранее сообщал глава Казахстана, до 80% могут составлять выходцы с юга страны. Именно в горных областях республики базировались учебные лагеря радикалов, которые курировали силовики. А сцепка с преступным миром напоминает сирийский сценарий, где криминал возглавлял бандформирования.

— Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом, — сказал Путин во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Глава России подчеркнул, что Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности, и на агрессию нужно было реагировать мгновенно, что и было сделано.

Владимир Путин принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что протесты против роста цен и организация формирований из молодых крепких ребят в возрасте 20–35 лет управлялись из единого центра. Молодёжное "крыло" было вооружено железными щитами, вваренной защитой автотехники для таранов и зажигательными смесями. Штурм административных зданий происходил синхронно в разных городах республики. Со складов военных училищ, отделов полиции, военных частей, КНБ были похищены стрелковое оружие и экипировка.

Ресурсы боевиков

Погромщикам не помешали даже отключённые интернет и мобильная связь, координация происходила по другим каналам. О централизации управления операцией говорят и скоординированные удары по инфраструктуре — транспортным узлам, связи и СМИ. Грабежи магазинов, банковских отделений и погромы в них, бандитизм, обстрелы гражданского населения использовались для отвлечения органов правопорядка.

Судя по характеру действий, в перевороте участвовали боевики, прошедшие Сирию. Они могут быть как гражданами соседних стран, так и Казахстана. Они знали, что и как делать. Грамотно захватывали административные центры, грабили оружейные магазины и склады. Нападали на представителей органов правопорядка. К тому же они имели собственную спецсвязь и общались между собой. Делали всё это синхронно во многих городах и посёлках. Спутниковые телефоны могут использовать сетку формата, например, CDMA. На территории страны работают коммерческие корпорации, которые могли предоставить такую связь. Это предстоит выяснить следствию. Алексей Леонков военный эксперт

Эксперт напомнил, как в Белоруссии тоже глушили интернет и сотовую связь. Однако на оппозицию это никак не повлияло, и выход в эфир порой осуществлялся даже с территории посольств Польши и Литвы. Казахские спецслужбы обещали обнародовать эту информацию. Как правило, учебные лагеря накануне боевых действий зачищаются, поэтому следы военной подготовки радикалов могут быть уничтожены. А руководители и координаторы боевых действий уже могли покинуть страну. Ставка была сделана на Южный Казахстан, в котором, кстати, почти не осталось русских школ. Неслучайно ряд стран после введения миротворцев ОДКБ призвали своих граждан покинуть в срочном порядке территорию республики, например Кувейт. А среди боевиков звучала в том числе и арабская речь. При этом все эти манипуляции осуществляются по линии спецслужб.

Последствия массовых беспорядков во время акций против высоких цен на топливо в Алма-Ате, 7 января 2022 года. Фото © ТАСС / Vasily Krestyaninov

Арман Дикий и атака СИЗО

Освобождение уголовников из тюрем — это калька с сирийского и ливийского опыта, когда из тюрем выпускали бандитов, прекрасно ориентирующихся в собственных городах, потому что иностранцы не смогут по картам так слаженно действовать. Известный казахстанский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как Арман Дикий, до начала протестов скрывался на территории Турции. Однако карьера народного трибуна не задалась, так как вместо лидера "организованного протеста" он попал в стычку и начал критиковать методы, выбранные толпой, призывая её к порядку. Очевидно, погромщикам не понравилась такая инициатива, и вскоре его и пять подручных задержала полиция.

Отметим, что ранее Арман Дикий профессионально занимался боксом и крайне негативно относится к термину "вор в законе", уточняя, что он не вор, а "батыр". Относительно других криминальных авторитетов он выделялся своей политической активностью — так, в 2005 году состоял в движении, которое поддержало Нурсултана Назарбаева. Был дружен с азербайджанским вором Лоту Гули. В 2018 году после неудачной попытки государственного переворота в Турции они сделали совместное заявление, что "объявляют войну" Фетхуллаху Гюлену, а также всем личным противникам Эрдогана. Кроме того, Арман Дикий был вдохновителем и спонсором набирающих в Казахстане популярность "языковых патрулей".

Бенефициары протеста

Роль США в попытке проведения очередной "оранжевой революции" неоспорима. Организация и финансирование запрещённой в Казахстане партии "Демократический выбор Казахстана" и движения "Оян, Казахстан", созданного при прямом участии американских госструктур, отвечают на многие вопросы. Кроме того, отдельные участники беспорядков были лоббистами интересов Турции, однако основными спонсорами произошедших событий стали США и Великобритания. Никита Мендкович политолог, председатель Евразийского аналитического клуба

Кроме полезных бонусов в виде природных ресурсов (мировой запас урана) и космодрома целью тех, кто стоял за революцией, была ещё и дестабилизация всей Центральной Азии, считает политолог Алексей Мартынов.

Президент Таджикистана в ходе заседания напомнил, что вдоль границ на афганской территории сохранилось много центров учебной подготовки боевиков. Их патронируют турки и британцы. Такой сюрприз был выгоден этим странам в преддверии начавшихся переговоров России и США и саммита Россия – НАТО, затем — Россия и ОБСЕ. Не очень понятно, откуда взялась уверенность, что реакции из Москвы не будет Алексей Мартынов политолог

В последнее время участились попытки разжечь на границах России полноразмерную войну — то Юго-Восток Украины, то провокации на белорусско-польской границе, сегодня — Казахстан. Это важнейшие вопросы взаимной безопасности, возвращение в статус-кво 1997 года инфраструктуры НАТО на всём постсоветском пространстве, включая прибалтийские республики. Сегодня об этом говорили Путин на экстренном саммите ОДКБ и другие лидеры государств.

ОДКБ создана как организация для безопасного развития республик СНГ. Суверенитет обеспечивается общими силами. В качестве ещё одного важного момента можно отметить, что обязательным элементом последних "цветных" технологий становится силовая составляющая в виде боевиков-террористов, подготовленных вне страны, плюс измена силовиков. Именно поэтому подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики. А волна информационного шума, которая последовала в Интернете за провалом погромщиков в ответ на ввод миротворцев, свидетельствует и о полномасштабной информационной диверсии.