США обсудят с европейскими партнёрами итоги переговоров в Женеве по гарантиям безопасности

Представитель Госдепартамента заявила об этом в понедельник на брифинге после переговоров, длившихся семь с половиной часов.

Соединённые Штаты проведут переговоры со своими партнёрами в Европе по результатам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.