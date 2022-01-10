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Регион
Опубликовано 10 января 2022, 17:51

США обсудят с европейскими партнёрами итоги переговоров в Женеве по гарантиям безопасности

Представитель Госдепартамента заявила об этом в понедельник на брифинге после переговоров, длившихся семь с половиной часов.

Соединённые Штаты проведут переговоры со своими партнёрами в Европе по результатам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"В предстоящие дни мы проведём переговоры с нашими европейскими партнёрами по итогам состоявшихся дискуссий", — уточнила она.

Рябков: Россия продолжит учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО
Рябков: Россия продолжит учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО

Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.

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Первый замгоссекретаря Венди Шерман. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Марина Калегина
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