США обсудят с европейскими партнёрами итоги переговоров в Женеве по гарантиям безопасности
Представитель Госдепартамента заявила об этом в понедельник на брифинге после переговоров, длившихся семь с половиной часов.
Соединённые Штаты проведут переговоры со своими партнёрами в Европе по результатам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
"В предстоящие дни мы проведём переговоры с нашими европейскими партнёрами по итогам состоявшихся дискуссий", — уточнила она.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
Первый замгоссекретаря Венди Шерман. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL