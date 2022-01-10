Новогоднее обращение Путина смотрел почти каждый второй россиянин

В новогоднюю ночь почти половина жителей России (45,1%) посмотрела обращение президента страны Владимира Путина. Такие данные приводит компания Mediascope. При этом Первый канал обошёл своих конкурентов по просмотрам в главную ночь года. Его рейтинг 31 декабря после 18:00 составил 7,6%, у "России-1" — 6,2%, НТВ — 4,4%.

Наибольшее число зрителей в минувшем году собрала передача "Новогодняя ночь на "Первом". 30 лет спустя". Она стала самой рейтинговой развлекательной и музыкальной передачей за весь 2021 год. По данным Mediascope, сериалом года названа кинолента "Угрюм-река" с рейтингом 7,1%. Затем следуют сериал "Сваты" и "Склифосовский". А вот фильмом года стала комедия "Иван Васильевич меняет профессию", показанная 31 декабря, её посмотрело максимальное число зрителей в ушедшем году.

"Местное время" и "Вести" на канале "Росия-1" возглавили список рейтинговых новостных программ в 2021 году. А среди развлекательного телеконтента лидерами названы передачи "Пусть говорят" и "Привет, Андрей!".