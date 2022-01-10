В МИД заявили об отсутствии проработок новых контактов Путина и Байдена
Об этом сообщил в понедельник Сергей Рябков на брифинге по итогам переговоров с американцами в Женеве, которые продолжались семь с половиной часов.
Памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову и здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатываются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве.
"На данный момент новый контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день ничего иного не случилось, не прорабатывался", — сказал он.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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