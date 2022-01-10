ООН изучает итоги консультаций между Россией и США по гарантиям безопасности

В ООН пока ещё изучают результаты переговоров между представителями России и США по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве, однако в организации приветствуют сам факт такой дискуссии на высоком уровне. Об этом на брифинге сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.