ООН изучает итоги консультаций между Россией и США по гарантиям безопасности
Представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда поддерживает проведение диалогов на высоком уровне.
Флаги России и США © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL
В ООН пока ещё изучают результаты переговоров между представителями России и США по гарантиям безопасности, которые состоялись в Женеве, однако в организации приветствуют сам факт такой дискуссии на высоком уровне. Об этом на брифинге сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы изучаем, что было решено. Мы всегда приветствуем диалог на высоком уровне, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН", — подчеркнул он.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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