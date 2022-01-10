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В состав петербургского арт-парка "Тучков буян" войдут фонтанный комплекс и паркинг

Создать культурное пространство на набережной Малой Невы предложил губернатор города Александр Беглов в апреле 2019 года.

10 января, 18:14
<p>Фото © <a href="http://art-park.spb.ru/#projects" target="_blank" rel="noopener noreferrer">art-park.spb</a></p>

Фото © art-park.spb

В рамках создания общественного пространства "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга планируется возвести парк с фонтанным комплексом, произвести реконструкцию набережной, а также построить подземный переход и общедоступный паркинг. Детали проекта сообщила начальник управления информации администрации губернатора Севреной столицы Инна Карпушина.

"Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачёва. В планах — обустройство парка с фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста",уточнила Карпушина в беседе с ТАСС.

Планы создания других объектов на этой территории она не подтвердила.

Беглов показал видео с проектом петербургского арт-парка

Беглов показал видео с проектом петербургского арт-парка

Создать арт-парк на набережной Малой Невы предложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в апреле 2019 года. Пространство с концертным, театральным и выставочным комплексами и оранжереей предполагалось разместить на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачёва. По итогам общественного обсуждения для парка выбрано название "Тучков буян", поскольку здесь в XVIII веке располагались пеньковые склады. Конкурс на строительство пространства выиграло архитектурное бюро "Студия 44" с командой West 8.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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