В состав петербургского арт-парка "Тучков буян" войдут фонтанный комплекс и паркинг
Создать культурное пространство на набережной Малой Невы предложил губернатор города Александр Беглов в апреле 2019 года.
Фото © art-park.spb
В рамках создания общественного пространства "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга планируется возвести парк с фонтанным комплексом, произвести реконструкцию набережной, а также построить подземный переход и общедоступный паркинг. Детали проекта сообщила начальник управления информации администрации губернатора Севреной столицы Инна Карпушина.
"Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачёва. В планах — обустройство парка с фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста", – уточнила Карпушина в беседе с ТАСС.
Планы создания других объектов на этой территории она не подтвердила.
Создать арт-парк на набережной Малой Невы предложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в апреле 2019 года. Пространство с концертным, театральным и выставочным комплексами и оранжереей предполагалось разместить на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачёва. По итогам общественного обсуждения для парка выбрано название "Тучков буян", поскольку здесь в XVIII веке располагались пеньковые склады. Конкурс на строительство пространства выиграло архитектурное бюро "Студия 44" с командой West 8.
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