В состав петербургского арт-парка "Тучков буян" войдут фонтанный комплекс и паркинг

В рамках создания общественного пространства "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга планируется возвести парк с фонтанным комплексом, произвести реконструкцию набережной, а также построить подземный переход и общедоступный паркинг. Детали проекта сообщила начальник управления информации администрации губернатора Севреной столицы Инна Карпушина.

"Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачёва. В планах — обустройство парка с фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста", – уточнила Карпушина в беседе с ТАСС.

Планы создания других объектов на этой территории она не подтвердила.