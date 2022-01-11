В Алма-Ате задержали более 1,2 тысячи участников террористических атак и мародёров
Изъята 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов, сообщили в комендатуре города.
Последствия беспорядков в Алма-Ате © ТАСС / "Ведомости"
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,2 тысячи участников террористических атак, мародёрских нападений и других преступлений во время погромов. Об этом сообщила комендатура города.
"Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародёрств и других преступлений. Изъята 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов", — говорится в сообщении.
По данным комендатуры, от бандитских группировок зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет", а также жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алматы. На блокпостах задержано 38 человек, представляющих оперативный интерес, сообщает портал Orda.kz.
Напомним, 10 января в Казахстане прошёл общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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