В Алма-Ате задержали более 1,2 тысячи участников террористических атак и мародёров

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,2 тысячи участников террористических атак, мародёрских нападений и других преступлений во время погромов. Об этом сообщила комендатура города.

"Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародёрств и других преступлений. Изъята 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов", — говорится в сообщении.