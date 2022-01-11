Посольство РФ ответило на призыв замгоссекретаря США "отвести силы" от границы с Украиной

Посольство России в США ответило на призыв первого замгоссекретаря Соединённых Штатов Венди Шерман "отвести силы" от границы с Украиной. В дипмиссии подчеркнули, что только РФ решает где и когда проводить военные учения на своей территории.

"Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности России", — говорится в заявлении посольства в "Твиттере".

Также в дипмиссии отметили, что Москва не понимает логику Шерман, при которой она призывает Россию отвести войска от границы с Украиной в то время, как США не хотят обсуждать численность войск в Европе.

Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.