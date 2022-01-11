CNN: США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн

Власти США в конце декабря 2021 года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму около 200 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.

По их информации, Вашингтон планирует поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Как уточняют источники канала, в настоящее время поставки ещё не начались. Конгресс США был уведомлен о выделении дополнительной помощи Украине в начале января.

Ранее Лайф пообщался с экспертами и узнал, на что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США. Речь идёт о 300 миллионах долларов. Незалежная получает военную помощь от США и других стран блока НАТО с 2014 года. Как правило, это нелетальное вооружение, а также старое советское оружие из стран бывшего Варшавского договора. Однако в последние годы на Украину поставляется уже и современное летальное оружие, которое, по мнению специалистов, может подтолкнуть Украину к неожиданным действиям.