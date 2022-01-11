Представитель Госдепа Прайс предостерёг РФ от недооценки американских рычагов воздействия

России не стоит недооценивать рычаги воздействия на неё, которые есть у США и их международных союзников. Об этом заявил представитель Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс.

"Я бы не стал недооценивать рычаги США и коллективные рычаги, которые есть у нас. <...> У Соединённых Штатов много рычагов воздействия на Российскую Федерацию и ещё больше — когда мы работаем <...> вместе с НАТО, ЕС и другими партнёрами, в том числе с Украиной", — отметил он во время брифинга.

Так Прайс ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который ранее призвал власти США к максимальной ответственности и заявил, что нельзя оценивать риски, связанные с возможным усилением конфронтации.

Представитель Госдепа также заметил, что Вашингтон и его союзники и партнёры готовы ввести "беспрецедентные, жёсткие санкции" в случае "российского вторжения" на Украину. При этом Прайс подчеркнул, что Вашингтон намерен пытаться разрешить ситуацию дипломатическими способами.

Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.