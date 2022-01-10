"Какие ваши доказательства?": Замглавы МИД Рябков вспомнил фильм со Шварценеггером, говоря о дискуссии с США по Украине
По словам дипломата, появляющиеся в американских СМИ карты о якобы скоплении российских войск на границе с Незалежной являются дезинформацией со стороны западных специализированных структур.
Арнольд Шварценеггер в роли Ивана Данко. Кадр из фильма "Красная жара" © Kinopoisk
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет никаких планов "нападения" на Украину и Москва не должна предоставлять никаких доказательств, подтверждающих это, а вправе уже сама требовать их от американской стороны, которая постоянно вбрасывает дезинформацию о российской "угрозе".
Подводя итоги переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве, Рябков сравнил эту ситуацию с диалогом из голливудского боевика 1988 года "Красная жара".
"Что касается доказательств с нашей стороны, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером ("Красная жара"), [герой которого] задавался вопросом: какие ваши доказательства? — сказал дипломат, отвечая на вопрос западных СМИ о том, как Россия может убедить США и НАТО, что не будет нападать на Украину.
Отметим, что в данном фильме Шварценеггер сыграл советского милиционера Ивана Данко. В упомянутой сцене он отрывает ногу-протез у преступника и высыпает её содержимое на пол с восклицанием "Кокаинум!".
"Понимаете, мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ или молчание, или ссылки на "вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно". Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить, и не надо". Скажу по-другому. Когда в 2014 году была довольно разогретая ситуация по Донбассу, ещё существовал Договор по открытому небу. И были миссии над этими территориями. А сейчас все стыдливо молчат, кто ищет новых доказательств с нашей стороны, что тогда ничего не было найдено в плане опасного сосредоточения каких-то войск", — добавил Рябков.
Замглавы МИД РФ также заметил, что появляющиеся в американских СМИ карты о якобы скоплении российских войск на границе с Украиной являются дезинформацией.
"Сегодня мы имеем карты, которые то появляются в The Wall Street Journal, то в The New York Times. Они профессионально сделаны, но вы знаете, это дезинформация со стороны специализированных структур на Западе… Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет", — заключил дипломат.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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