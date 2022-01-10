Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет никаких планов "нападения" на Украину и Москва не должна предоставлять никаких доказательств, подтверждающих это, а вправе уже сама требовать их от американской стороны, которая постоянно вбрасывает дезинформацию о российской "угрозе".

Подводя итоги переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве, Рябков сравнил эту ситуацию с диалогом из голливудского боевика 1988 года "Красная жара".

"Что касается доказательств с нашей стороны, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером ("Красная жара"), [герой которого] задавался вопросом: какие ваши доказательства? — сказал дипломат, отвечая на вопрос западных СМИ о том, как Россия может убедить США и НАТО, что не будет нападать на Украину.

Отметим, что в данном фильме Шварценеггер сыграл советского милиционера Ивана Данко. В упомянутой сцене он отрывает ногу-протез у преступника и высыпает её содержимое на пол с восклицанием "Кокаинум!".

"Понимаете, мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ или молчание, или ссылки на "вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно". Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить, и не надо". Скажу по-другому. Когда в 2014 году была довольно разогретая ситуация по Донбассу, ещё существовал Договор по открытому небу. И были миссии над этими территориями. А сейчас все стыдливо молчат, кто ищет новых доказательств с нашей стороны, что тогда ничего не было найдено в плане опасного сосредоточения каких-то войск", — добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ также заметил, что появляющиеся в американских СМИ карты о якобы скоплении российских войск на границе с Украиной являются дезинформацией.