Депутат Рады Чернев испугался, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров с США

Россия может признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики в случае провальных переговоров с США по гарантиям безопасности. Такое мнение выразил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".