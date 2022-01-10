Депутат Рады Чернев испугался, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров с США
По мнению нардепа, при таком развитии событий Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе будут разрушены.
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Россия может признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики в случае провальных переговоров с США по гарантиям безопасности. Такое мнение выразил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Егор Чернев.
"Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
При этом, как он утверждает, признание ДНР и ЛНР разрушит Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Такие действия, по словам Чернева, дадут возможность Москве помогать самопровозглашённым республикам, что "полностью дестабилизирует ситуацию на Украине и в Европе".
Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков переговоры с США по гарантиям безопасности назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Кроме того, Рябков призвал Украину к диалогу с ДНР и ЛНР. Замминистра также подчеркнул в ходе беседы с коллегами из США, что у Москвы нет и не может быть планов "нападать" на Украину.
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