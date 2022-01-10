Минтуризм КЧР не увидел "ничего страшного" в видео с лыжницей в бикини и папахе

Первый замминистра туризма, курортов и молодёжной политики Карачаево-Черкесии Артём Овчинников не увидел ничего страшного в том, что девушка в бикини и папахе проехалась на лыжах в Домбае. Об он сообщил в беседе с телеканалом "360".

"У нас в республике откуда это пошло, потому что наш официальный аккаунт местный, "Домбай", сделал репост этой записи. Я там видел просто фотографии, видео я не видел. Если фотографии, то там девушка, грубо говоря, поднялась на гору раздетой и сфотографировалась, ну, как бы ничего страшного. А про видео я от вас услышал", — рассказал замминистра.

Овчинников напомнил, что в республике на курортах хотят ввести запрет на нахождение в общественных местах как в обнажённом виде, так в купальниках и нижнем белье. Однако правила пока не утверждены. При этом, по словам чиновника, он не заметил, чтобы общественность в региональных пабликах возмущалась из-за поступка девушки. Он также не видит причин, из-за которых бы стоило в чём-то обвинять девушку за её видео.

"Её никто не видел. Они там где-то выбрали укромное место со своим молодым человеком или подругой, друзьями. Они прокатились, сняли видео для "Инстаграма", и всё", — предположил он.

При этом в случае, если девушка из видео подвергается какой-либо травле в Сети, то смело может обратиться в полицию. Это её законное право, отметил Овчинников.

Видео необычной езды на лыжах появилось ранее в телеграм-канале Mash Gor. При этом не все пользователи соцсетей одобрили такой поступок. Многие начали высказывать своё недоумение, причём в довольно оскорбительной форме.