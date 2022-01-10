Американцы не поняли юмор в комедии "Иван Васильевич меняет профессию"

Американские пользователи Сети обрушились с критикой на культовую советскую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию". Сюжет назвали "утомительным", актёров — "полными бездарностями", а режиссёра фильма Леонида Гайдая — "некомпетентным". Нелестные комментарии появились на сайте IMDb.com.

Там кинолента имеет высокий рейтинг — 8,3 балла из 10. Причём оценки были выставлены самими иностранцами. Но видимо не все из них оценили фильм по достоинству.

"Балаган для необразованных людей, которые при просмотре фильма не хотят напрягаться и задумываться о таких вещах, как сюжет, правдоподобность или законы физики", — написал один из юзеров.

А кто-то и вовсе назвал комедию Гайдая "сладкой пилюлей для масс, которые пострадали от коммунистической системы". Любовь к фильму у россиян большинство комментаторов посчитали ностальгией по советскому прошлому. Но нашлись у ленты и защитники, которые отметили, что русский юмор способен по достоинству оценить далеко не каждый.

"Я думаю, юмор не для всех, особенно не для жителей США, которые привыкли к извращённому юмору. Мне кажется глупым, что человек, не говорящий по-русски, вообще может оценить этот фильм", — отметил пользователь.