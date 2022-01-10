Американцы не поняли юмор в комедии "Иван Васильевич меняет профессию"
Фильм сравнили с "балаганом для необразованных людей". Однако нашлись и те, кто всё же оценил ленту.
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Реж. Леонид Гайдай. Сценарий Владлен Бахнов, Леонид Гайдай
Американские пользователи Сети обрушились с критикой на культовую советскую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию". Сюжет назвали "утомительным", актёров — "полными бездарностями", а режиссёра фильма Леонида Гайдая — "некомпетентным". Нелестные комментарии появились на сайте IMDb.com.
Там кинолента имеет высокий рейтинг — 8,3 балла из 10. Причём оценки были выставлены самими иностранцами. Но видимо не все из них оценили фильм по достоинству.
"Балаган для необразованных людей, которые при просмотре фильма не хотят напрягаться и задумываться о таких вещах, как сюжет, правдоподобность или законы физики", — написал один из юзеров.
А кто-то и вовсе назвал комедию Гайдая "сладкой пилюлей для масс, которые пострадали от коммунистической системы". Любовь к фильму у россиян большинство комментаторов посчитали ностальгией по советскому прошлому. Но нашлись у ленты и защитники, которые отметили, что русский юмор способен по достоинству оценить далеко не каждый.
"Я думаю, юмор не для всех, особенно не для жителей США, которые привыкли к извращённому юмору. Мне кажется глупым, что человек, не говорящий по-русски, вообще может оценить этот фильм", — отметил пользователь.
Ранее Лайф писал, что иностранцы пришли в восторг от "Бриллиантовой руки" Леонида Гайдая. Большинству киноманов пришлись по душе сюжет комедии и её музыкальное оформление.
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