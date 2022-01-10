В США умер приговорённый к пожизненному сроку за убийство миллионер Роберт Дёрст
Бизнесмену стало плохо, его доставили в больницу из тюрьмы в штате Калифорния. В клинике у Дёрста произошла остановка сердца, реанимационные действия успехов не принесли.
Роберт Дёрст. © ТАСС / EPA
В США в возрасте 78 лет умер приговорённый к пожизненному сроку за убийство бизнесмен, магнат в сфере недвижимости Роберт Дёрст. Об этом сообщает New York Times.
Предпринимателю стало плохо, его доставили в больницу из тюрьмы в штате Калифорния. В клинике у Дёрста произошла остановка сердца, реанимационные действия успехов не принесли.
"Дёрст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", — заявил адвокат миллионера Чип Льюис.
Осенью прошлого года присяжные признали бизнесмена виновным в убийстве его знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Впоследствии суд приговорил его к пожизненному заключению. По мнению следователей, Дёрст убил Берман в 2000 году, так как женщина "знала что-то о загадочной смерти его жены Кэтлин, пропавшей в 1982 году". Примечательно, что изначально Дёрст выдал себя сам. В 2015 году во время съёмок документального сериала про его жизнь он ушёл в ванную, но забыл снять с себя микрофон и сказал там: "Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".
Комментариев: 0