В США умер приговорённый к пожизненному сроку за убийство миллионер Роберт Дёрст

"Дёрст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", — заявил адвокат миллионера Чип Льюис.

Осенью прошлого года присяжные признали бизнесмена виновным в убийстве его знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Впоследствии суд приговорил его к пожизненному заключению. По мнению следователей, Дёрст убил Берман в 2000 году, так как женщина "знала что-то о загадочной смерти его жены Кэтлин, пропавшей в 1982 году". Примечательно, что изначально Дёрст выдал себя сам. В 2015 году во время съёмок документального сериала про его жизнь он ушёл в ванную, но забыл снять с себя микрофон и сказал там: "Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".