В Дагестане арестован предполагаемый убийца обвинявшегося в хищении 576 млн бизнесмена

Советский районный суд Дагестана арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве учредителя одной из строительных компаний — Мурада Ризаева. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

"В Советский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 36-летнего жителя Дагестана, подозреваемого в совершении данного преступления. Постановлением суда от 10 января текущего года подозреваемый заключён под стражу на срок 1 месяц 22 дня, до 3 марта 2022 года", — приводит её слова ТАСС.