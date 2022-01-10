В Дагестане арестован предполагаемый убийца обвинявшегося в хищении 576 млн бизнесмена
36-летнего жителя республики взяли под стражу до 3 марта 2022 года, сообщили в Верховном суде региона.
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Советский районный суд Дагестана арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве учредителя одной из строительных компаний — Мурада Ризаева. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
"В Советский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 36-летнего жителя Дагестана, подозреваемого в совершении данного преступления. Постановлением суда от 10 января текущего года подозреваемый заключён под стражу на срок 1 месяц 22 дня, до 3 марта 2022 года", — приводит её слова ТАСС.
Напомним, 3 января стало известно, что в Махачкале застрелили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Бизнесмен являлся обвиняемым по делу о хищении 576 миллионов рублей из бюджета республики. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
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