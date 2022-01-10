На Украине подросткам решили платить за вакцинацию от ковида

На Украине подросткам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, будут платить одну тысячу гривен (37 долларов). Такое поручение дал правительству лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Зеленский во время селекторного совещания поставил кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты одной тысячи гривен в рамках программы "Е-Поддержка" для украинских граждан в возрасте 12–18 лет, прошедших полный курс вакцинации против CoViD-19", — говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, уже более 6,7 миллиона взрослых подали заявки на получение одной тысячи гривен в рамках этой программы. По его информации, на счета украинцев перечислено шесть миллиардов гривен (218 млн долларов), а воспользовались граждане одним миллиардом гривен (36,3 млн долларов). Из этой суммы на книги израсходовано 35% средств, кино — 29%, железнодорожные билеты — 13%, театры — 12%, спортклубы — 7,5%. Кроме того, планируется ввести категорию "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине продолжают демонстрировать положительную динамику. Минздрав планирует организовать около 800 мобильных бригад для вакцинации в сельской местности. Как уточняется, его сотрудники будут вакцинированы бустерной дозой препарата.