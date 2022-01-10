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Два украинских солдата погибли при подрыве на мине в Донбассе

Как уточняется, они получили ранения, несовместимые с жизнью.

10 января, 19:02

Фото © Shutterstock

На территории Донбасса во время военной службы погибли двое украинских солдат. Об этом сообщается на странице Операции Объединённых сил Украины в "Фейсбуке".

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединённых сил получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

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Также командование и личный состав Объединённых сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибших солдат.

Ранее Лайф писал, что украинская армия разместила более 20 танков и БТР у населённых пунктов в Донбассе. Помимо этого, украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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