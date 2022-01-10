Два украинских солдата погибли при подрыве на мине в Донбассе
Как уточняется, они получили ранения, несовместимые с жизнью.
Фото © Shutterstock
На территории Донбасса во время военной службы погибли двое украинских солдат. Об этом сообщается на странице Операции Объединённых сил Украины в "Фейсбуке".
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединённых сил получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Также командование и личный состав Объединённых сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибших солдат.
Ранее Лайф писал, что украинская армия разместила более 20 танков и БТР у населённых пунктов в Донбассе. Помимо этого, украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.
Комментариев: 0