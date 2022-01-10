Два украинских солдата погибли при подрыве на мине в Донбассе

На территории Донбасса во время военной службы погибли двое украинских солдат. Об этом сообщается на странице Операции Объединённых сил Украины в "Фейсбуке".

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединённых сил получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Также командование и личный состав Объединённых сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибших солдат.