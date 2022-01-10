Мобильная связь для россиян в Казахстане станет бесплатной с 12 по 19 января

Мобильная связь для россиян в Казахстане станет бесплатной на время действия режима чрезвычайного положения — с 12 по 19 января 2022 года. Граждане смогут звонить и писать СМС даже при отрицательном балансе, сообщает Минцифры РФ.

"Минцифры России совместно с операторами "большой четвёрки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима ЧП в Казахстане. Речь идёт о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года", — уточнили в ведомстве.