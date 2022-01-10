Мобильная связь для россиян в Казахстане станет бесплатной с 12 по 19 января
Во избежание перегрузок сети максимальное время телефонных разговоров установлено в 120 минут в сутки на каждого абонента.
Фото © Гавриил Григоров / ТАСС
Мобильная связь для россиян в Казахстане станет бесплатной на время действия режима чрезвычайного положения — с 12 по 19 января 2022 года. Граждане смогут звонить и писать СМС даже при отрицательном балансе, сообщает Минцифры РФ.
"Минцифры России совместно с операторами "большой четвёрки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима ЧП в Казахстане. Речь идёт о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года", — уточнили в ведомстве.
Россияне в том числе смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в республике, уточнили в министерстве. При этом все, кто находился в роуминге на территории страны с 5 января, смогут запросить перерасчёт расходов у своего оператора и использовать возвращённые средства для оплаты услуг связи в будущем. Во избежание перегрузок сети максимальное время телефонных разговоров установлено в 120 минут в сутки на каждого абонента.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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