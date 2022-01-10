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Разработчик GTA и Civilization купит своего конкурента Zynga за $12,7 млрд

Ожидается, что объединение компаний приведёт к росту доходности в 14% ежегодно.

10 января, 18:57

Скрин из игры grand theft auto 3

Американский производитель видеоигр Take-Two Interactive Software за $12,7 млрд приобретает конкурирующую фирму Zynga Inc., которая специализируется на играх для мобильных устройств и соцсетей. Последней созданы серии FarmVille и Words With Friends, а также шахматы, покер и подобные игры.

Как сообщили сами компании в совместном заявлении, сделка будет закрыта до конца июня этого года, а оплачена деньгами и акциями Take-Two. Обладатели ценных бумаг Zynga получат от разработчика GTA и Civilization компенсацию в размере около $9,86 за каждую принадлежащую им акцию компании.

"Это революционное сочетание объединит двух мировых лидеров в сфере интерактивных развлечений и сделает Take-Two одним из крупнейших и самых диверсифицированных издателей мобильных игр в отрасли с предварительным объёмом заказов на $6,1 млрд", — уточнили в Take-Two.

Совокупная выручка двух компаний в прошлом году составила $6,1 млрд. Руководство Take-Two ожидает, что в недалёкой перспективе показатель доходности будет расти среднегодовыми темпами в 14%.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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