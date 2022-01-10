Губернатор Орловской области сообщил об отмене QR-кодов в общественных местах с 15 января

В Орловской области с 15 января отменят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять", — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в "Инстаграме".

Также Клычков добавил, что в ковид-госпиталях приостановлено сокращение коечного фонда, который решено сохранить на уровне 1,5 тысячи мест. Сохранение койко-мест в таком объёме связано с потенциальным появлением в регионе нового штамма коронавируса "омикрон" и возможным подъёмом заболеваемости после новогодних праздников, подчеркнул глава области.

Добавим, что с 30 октября в Орловской области начала действовать система QR-кодов для посещения фитнес-центров, а с 8 ноября — для непродовольственных магазинов и кафе. С 18 октября был введён запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров. Кроме того, было рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на удалёнку.