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Учёные доказали способность клеточного иммунитета после простуды защищать от ковида

Всё дело в том, что он атакует внутренние области вируса, а не только его оболочку.

10 января, 19:15

© Pixabay

Британские биологи нашли доказательства, что ранее перенесённая простуда помогает организму лучше реагировать на коронавирус и противостоять заражению инфекцией. Результаты исследования учёных опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Мы получили первые однозначные свидетельства того, что Т-клеточный иммунитет к простуде защищает человека от коронавирусной инфекции. Это происходит благодаря тому, что эти иммунные клетки атакуют внутренние регионы вируса, а не белковые шипы на его оболочке", — объяснил профессор Имперского колледжа Лондона Аджит Лалвани, который вошёл в исследовательскую группу.

Чтобы искоренить ковид, биологи предлагают работать над вакцинами второго поколения, которые будут способны сформировать клеточный иммунитет, а если точнее — воздействовать на внутренние области вирусов, а не на их оболочку.

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Ранее Лайф писал, что вирусолог из КНР Чжан Вэньхун назвал группу людей, уязвимых перед "омикроном". Как утверждает специалист, в смертельной опасности находятся те, у кого ослаблен иммунитет. Эксперт категорически отказался называть "омикрон" всего лишь тяжёлой простудой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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