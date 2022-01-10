Учёные доказали способность клеточного иммунитета после простуды защищать от ковида

Британские биологи нашли доказательства, что ранее перенесённая простуда помогает организму лучше реагировать на коронавирус и противостоять заражению инфекцией. Результаты исследования учёных опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Мы получили первые однозначные свидетельства того, что Т-клеточный иммунитет к простуде защищает человека от коронавирусной инфекции. Это происходит благодаря тому, что эти иммунные клетки атакуют внутренние регионы вируса, а не белковые шипы на его оболочке", — объяснил профессор Имперского колледжа Лондона Аджит Лалвани, который вошёл в исследовательскую группу.

Чтобы искоренить ковид, биологи предлагают работать над вакцинами второго поколения, которые будут способны сформировать клеточный иммунитет, а если точнее — воздействовать на внутренние области вирусов, а не на их оболочку.