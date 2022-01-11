Пресс-секретарь Госдепа Прайс отказался считать предложения США в Женеве уступкой России
Также он не согласился с журналистом, усомнившимся в том, что эти темы могли бы появиться вне "кризиса" вокруг Украины.
Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс © ТАСС / AP
Предложения, сделанные делегацией США на переговорах с Россией в Женеве, не являются уступкой, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. По его словам, они выгодны и самому Вашингтону.
Напомним, в ходе встречи Соединённые Штаты выразили готовность обсуждать с РФ восстановление ряда ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, проведение военных учений, а также меры повышения доверия и транспарентности.
"Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности", — заявил Прайс на брифинге.
Представитель Госдепа не согласился с журналистом, усомнившимся в том, что эти предложения могли бы появиться вне "кризиса" вокруг Украины.
"Есть элементы в ДРСМД (Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, прекратившем действие. — Прим. Лайфа), которые отвечают интересам нашей национальной безопасности, безопасности НАТО, наших европейских союзников и партнёров. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого", — ответил Прайс.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
Комментариев: 0