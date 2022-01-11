Пресс-секретарь Госдепа Прайс отказался считать предложения США в Женеве уступкой России

Предложения, сделанные делегацией США на переговорах с Россией в Женеве, не являются уступкой, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. По его словам, они выгодны и самому Вашингтону.

Напомним, в ходе встречи Соединённые Штаты выразили готовность обсуждать с РФ восстановление ряда ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, проведение военных учений, а также меры повышения доверия и транспарентности.

"Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности", — заявил Прайс на брифинге.

Представитель Госдепа не согласился с журналистом, усомнившимся в том, что эти предложения могли бы появиться вне "кризиса" вокруг Украины.

"Есть элементы в ДРСМД (Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, прекратившем действие. — Прим. Лайфа), которые отвечают интересам нашей национальной безопасности, безопасности НАТО, наших европейских союзников и партнёров. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого", — ответил Прайс.