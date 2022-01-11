Доклад ВШЭ: Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

Средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в 2021 году снизился на 0,5 и составил 70,3. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приёма в российские вузы, подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Уточняется, что снижение балла произошло впервые за десять лет, пишет РБК.

Эксперты объясняют это рядом причин. Так, в 2021 году Минобрнауки выделило больше бюджетных мест преимущественно региональным вузам (плюс 22,2 тыс. в головных учебных заведениях и плюс 3,7 тыс. в филиалах). Ещё одна тенденция приёмной кампании — число негосударственных вузов продолжает уменьшаться — за два года на 13%. В условиях пандемии слабейшие вузы продолжают уход с рынка, говорится в докладе.

Также мониторинг показал, что в прошлом году продолжился рост доли студентов, зачисленных на первый курс со средним проходным баллом выше 80. Такой результат показали 22,2% человек. 23% получили от 70 до 79 баллов, а 36% — от 56 до 69. Ещё 19% смогли поступить в вузы с низкими баллами — 56 и меньше.

Пятёрка вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, в 2021 году практически не изменилась в сравнении с 2020-м. Возглавляет рейтинг Московский физико-технический институт (МФТИ) со средним проходным баллом на бюджет — 97,1, второе место занимает МТИМО — 96,7, на третьей позиции ВШЭ — 96,3. Четвёртое и пятое место делят Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге — 93,7.