Самолёт ВКС доставил из Алма-Аты в Москву ещё 84 граждан РФ

Второй за понедельник самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 84 российских граждан. Об этом информирует Минобороны.

"Второй самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 российских граждан из Алма-Аты", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и в командировки. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостиницах и у родственников. Граждане РФ обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке на родину.