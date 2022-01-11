Самолёт ВКС доставил из Алма-Аты в Москву ещё 84 граждан РФ
Как уточняется, россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и в командировки. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостиницах и у родственников.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Второй за понедельник самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 84 российских граждан. Об этом информирует Минобороны.
"Второй самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 российских граждан из Алма-Аты", — говорится в сообщении.
Как уточняется, россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и в командировки. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостиницах и у родственников. Граждане РФ обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке на родину.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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