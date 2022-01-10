Эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе. Видео © SHOT

Прибывшая из Алма-Аты россиянка поблагодарила миротворцев за помощь в эвакуации из Казахстана. Женщина прилетела в Москву на самолёте ВКС РФ и рассказала детали событий в Алма-Ате, которые коснулись и её семьи.

"Я выражаю благодарность нашим миротворческим силам, которые мне позволили прилететь в Россию без задержек, без проблем. Всё было очень хорошо организовано, большое им спасибо", — сказала женщина в беседе с телеграм-каналом SHOT.

На вопрос, коснулись ли её беспорядки, она ответила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна.

"Чисто физически они нас не коснулись. Я жила у детей, недалеко от президентского дворца, который был разгромлен, подожжён. Ночью были слышны взрывы и выстрелы. То есть это было страшно", — отметила россиянка.