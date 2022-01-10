"Это было страшно": Эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе
Женщина отметила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна. Она добавила, что магазин её детей полностью разграбили и разорили, из него "было вынесено всё".
Эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе © SHOT
Эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе. Видео © SHOT
Прибывшая из Алма-Аты россиянка поблагодарила миротворцев за помощь в эвакуации из Казахстана. Женщина прилетела в Москву на самолёте ВКС РФ и рассказала детали событий в Алма-Ате, которые коснулись и её семьи.
"Я выражаю благодарность нашим миротворческим силам, которые мне позволили прилететь в Россию без задержек, без проблем. Всё было очень хорошо организовано, большое им спасибо", — сказала женщина в беседе с телеграм-каналом SHOT.
На вопрос, коснулись ли её беспорядки, она ответила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна.
"Чисто физически они нас не коснулись. Я жила у детей, недалеко от президентского дворца, который был разгромлен, подожжён. Ночью были слышны взрывы и выстрелы. То есть это было страшно", — отметила россиянка.
Кроме того, женщина рассказала, что магазин её детей полностью разграбили и разорили, из него "было вынесено всё".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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