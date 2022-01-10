Вице-премьер Украины Стефанишина обсудила с НАТО "болезненные санкции" против РФ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции заявила, что на встрече с представителями НАТО в Брюсселе обсудила "болезненные санкции" против России.

"Проинформировала сегодня партнёров из НАТО о напряжённой ситуации с безопасностью на местах. Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках "минского" или "нормандского" форматов", — написала Стефанишина в "Твиттере", добавив, что совместная задача Киева и НАТО — "обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе".