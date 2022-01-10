Вице-премьер Украины Стефанишина обсудила с НАТО "болезненные санкции" против РФ
Также она обвинила Москву в отсутствии шагов к мирному урегулированию в рамках "минского" или "нормандского" форматов.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и генсек НАТО Йенс Столтенберг. © НАТО
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции заявила, что на встрече с представителями НАТО в Брюсселе обсудила "болезненные санкции" против России.
"Проинформировала сегодня партнёров из НАТО о напряжённой ситуации с безопасностью на местах. Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках "минского" или "нормандского" форматов", — написала Стефанишина в "Твиттере", добавив, что совместная задача Киева и НАТО — "обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе".
"Какие ваши доказательства?": Замглавы МИД Рябков вспомнил фильм со Шварценеггером, говоря о дискуссии с США по Украине
По словам украинского вице-премьера, в Комиссии Украина – НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая "болезненные санкции".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что на переговорах с США в Женеве Россия в очередной раз объяснила американской стороне, что никаких планов, "напасть" на Украину у Москвы нет и быть не может. Дипломат подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах национальной территории РФ. Также Рябков потребовал гарантии, что Украину и Грузию никогда не примут в НАТО. Он отметил, что Москва устала от пустых разговоров, полуобещаний и неправильного истолкования, которое часто происходило на переговорах за закрытыми дверями.
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