В МГУ назвали условие для продолжения обучения Алисы Тепляковой по индивидуальному плану

При условии успешной сдачи сессии девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану. Об этом рассказали в пресс-службе факультета психологии вуза.

"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение индивидуальный учебный план для неё будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", — цитирует сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Также на психфаке отметили, что по-прежнему надеются на адекватную оценку ситуации со стороны законных представителей девочки на тему реалистичности, готовности и её желания получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.

Напомним, ранее стало известно, что Алиса Теплякова ни разу не появилась на зимней сессии. По словам работников вуза, попытки связаться с ней или её представителями не увенчались успехом.