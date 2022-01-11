В МГУ назвали условие для продолжения обучения Алисы Тепляковой по индивидуальному плану
Ранее стало известно, что девятилетняя студентка-вундеркинд ни разу не появилась на зимней сессии.
Здание МГУ. © ТАСС / Анастасия Диева
При условии успешной сдачи сессии девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану. Об этом рассказали в пресс-службе факультета психологии вуза.
"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение индивидуальный учебный план для неё будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", — цитирует сообщение пресс-службы РИА "Новости".
Также на психфаке отметили, что по-прежнему надеются на адекватную оценку ситуации со стороны законных представителей девочки на тему реалистичности, готовности и её желания получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.
Напомним, ранее стало известно, что Алиса Теплякова ни разу не появилась на зимней сессии. По словам работников вуза, попытки связаться с ней или её представителями не увенчались успехом.
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Как рассказывал Лайф, в конце декабря в вузе произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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