Bloomberg заявил о вытеснении российского газа с рынков Европы американским СПГ

Цены на голубое топливо в Европе снижаются на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами, которые постепенно начинают вытеснять российский газ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные операторов, согласно которым потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы находятся на максимальном уровне с декабря 2019 года.

В статье Bloomberg отмечается, что поставки американского газа помогают компенсировать "ограниченный" экспорт из России. Напомним, в конце декабря танкеры, которые везли топливо из США в Азию, экстренно сменили курс на Европу из-за роста стоимости газа.

По подсчётам эксперта аналитической компании ICIS Тома Марзек-Мансера, в ближайшие две недели в Западную Европу из Соединённых Штатов прибудет 5,5 миллиарда кубометров СПГ в дополнение к 3,5 миллиарда кубометров, которые уже были поставлены в начале года. Таким образом, январь может стать рекордным месяцем для поставок американского газа.