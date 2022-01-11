Агентство Рёнхап: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Это уже второе испытание вооружений Северной Кореи с начала года. По данным береговой охраны Японии, речь идёт о баллистической ракете.
© ТАСС / АР
КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Военные анализируют дополнительную информацию о снаряде", — говорится в сообщении.
Береговая охрана Японии уточняет, что речь, предположительно, идёт о баллистической ракете.
Это уже второе испытание вооружений КНДР с начала года. Предыдущее состоялось 5 января. Тогда КНДР запустила сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и точно поразила цель.
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