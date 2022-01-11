Агентство Рёнхап: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Это уже второе испытание вооружений КНДР с начала года. Предыдущее состоялось 5 января. Тогда КНДР запустила сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и точно поразила цель.