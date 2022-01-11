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Агентство Рёнхап: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Это уже второе испытание вооружений Северной Кореи с начала года. По данным береговой охраны Японии, речь идёт о баллистической ракете.

10 января, 22:57

© ТАСС / АР

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Военные анализируют дополнительную информацию о снаряде", — говорится в сообщении.

Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР

Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР

Береговая охрана Японии уточняет, что речь, предположительно, идёт о баллистической ракете.

Это уже второе испытание вооружений КНДР с начала года. Предыдущее состоялось 5 января. Тогда КНДР запустила сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и точно поразила цель.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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