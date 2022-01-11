НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Псаки заявила, что США готовятся к "дезинформации" России об итогах переговоров в Женеве

Вместе с тем она назвала прошедшие консультации по гарантиям безопасности откровенными и прямолинейными.

10 января, 22:48

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки © ТАСС / AP

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к "дезинформации" России об итогах переговоров в Женеве по гарантиям безопасности.

"Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договорённостях, которых не было", — сказала пресс-секретарь американской администрации на брифинге.

Пресс-секретарь Госдепа Прайс отказался считать предложения США в Женеве уступкой России

Пресс-секретарь Госдепа Прайс отказался считать предложения США в Женеве уступкой России

Вместе с тем она назвала переговоры откровенными и прямолинейными. По словам Псаки, в Вашингтоне расценивают эту неделю как серию бесед, по окончании которых можно будет понять, "в каком положении находятся дела".

Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.

Ракетная партия: Итоги переговоров США и России в Женеве

Ракетная партия: Итоги переговоров США и России в Женеве

Напомним, что 12 января в Брюсселе пройдут переговоры России и НАТО. Конференция состоится в штаб-квартире альянса, планируется, что она продлится примерно три часа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1