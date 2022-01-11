Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к "дезинформации" России об итогах переговоров в Женеве по гарантиям безопасности.

"Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договорённостях, которых не было", — сказала пресс-секретарь американской администрации на брифинге.

Вместе с тем она назвала переговоры откровенными и прямолинейными. По словам Псаки, в Вашингтоне расценивают эту неделю как серию бесед, по окончании которых можно будет понять, "в каком положении находятся дела".

Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.