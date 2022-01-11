На МКАД фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой. Видео © LIFE

Вечером 10 января на МКАД в Москве столкнулись две фуры. Видео с последствиями аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

"Один из водителей грузовых автомобилей не справился с управлением и совершил столкновение с другим, после чего фуру развернуло и её передняя часть пробила ограждение моста, повиснув над проезжей частью. Водителю удалось покинуть кабину с помощью прибывших сотрудников МЧС", — сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.

В Дептрансе Москвы уточнили, что, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал.