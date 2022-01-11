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На МКАД фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой

Это произошло после столкновения с другим грузовиком. Пострадавших в ДТП, по предварительным данным, нет.

10 января, 23:05

На МКАД фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой. Фото © LIFE

На МКАД фура пробила ограждение моста и повисла над дорогой. Видео © LIFE

Вечером 10 января на МКАД в Москве столкнулись две фуры. Видео с последствиями аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

"Один из водителей грузовых автомобилей не справился с управлением и совершил столкновение с другим, после чего фуру развернуло и её передняя часть пробила ограждение моста, повиснув над проезжей частью. Водителю удалось покинуть кабину с помощью прибывших сотрудников МЧС", — сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.

Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

В Дептрансе Москвы уточнили, что, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы водитель не справился с управлением и влетел в здание.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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