NYT: В США врачи впервые пересадили человеку сердце свиньи

В США сердце генетически модифицированной свиньи успешно пересадили человеку, пишет газета New York Times со ссылкой на хирургов медицинского центра Университета Мэриленда.

"Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу, и, по словам хирургов медицинского центра Университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо", — говорится в публикации.

Сейчас медики наблюдают пациента на предмет возможного отторжения. Уточняется, что у 57-летнего реципиента опасное для жизни заболевание сердца, а пересадка органов от генетически модифицированной свиньи "даёт надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами".