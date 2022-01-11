Российские миротворцы развернули дроны "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты
В район воздушной гавани прибыли два расчёта российских беспилотников.
Кадр видео © Телеканал "Звезда"
Миротворцы ОДКБ показали беспилотники для охраны стратегических объектов в Казахстане. Видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны России
Российские миротворцы развернули беспилотники "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты для наблюдения за окрестностями. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в район воздушной гавани прибыли два расчёта российских дронов. Начальник расчёта БЛА Артём Липанов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что комплекс находится в состоянии постоянной готовности для выхода на позиции.
"Их согласование требует не более 15 минут. Согласование проходит очень оперативно, взаимодействие налажено. Сигнал и вся оперативная информация транслируется на командные пункты управления", — подчеркнул Липанов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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