Российские миротворцы развернули дроны "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты

Миротворцы ОДКБ показали беспилотники для охраны стратегических объектов в Казахстане. Видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны России

Российские миротворцы развернули беспилотники "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты для наблюдения за окрестностями. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в район воздушной гавани прибыли два расчёта российских дронов. Начальник расчёта БЛА Артём Липанов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что комплекс находится в состоянии постоянной готовности для выхода на позиции.