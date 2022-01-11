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Самолёты Минобороны РФ за два дня вывезли из Казахстана 1697 человек

Помимо россиян среди них граждане Венгрии, Австрии и казахские студенты российских вузов.

10 января, 23:43

Кадр видео © t.me/DSKC_MID_Russia

Самолёты Минобороны РФ за два дня вывезли из Казахстана 1697 человек. Видео © t.me/DSKC_MID_Russia

Самолёты Министерства обороны России 9 и 10 января вывезли из Казахстана в общей сложности 1697 человек. Об этом информирует департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в своём телеграм-канале.

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"10 января военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыло 250 человек — граждане России, Венгрии (6 человек) и Австрии (5 человек), казахские студенты [российских] вузов. Всего 9 и 10 января вывезено 1697 человек", — указано в сообщении.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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