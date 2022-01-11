Самолёты Минобороны РФ за два дня вывезли из Казахстана 1697 человек. Видео © t.me/ DSKC_MID_Russia

Самолёты Министерства обороны России 9 и 10 января вывезли из Казахстана в общей сложности 1697 человек. Об этом информирует департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в своём телеграм-канале.

"10 января военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыло 250 человек — граждане России, Венгрии (6 человек) и Австрии (5 человек), казахские студенты [российских] вузов. Всего 9 и 10 января вывезено 1697 человек", — указано в сообщении.