Экономист Гринберг объяснил, почему не нужно бояться введения в РФ продуктовых карточек

В России в последние годы обсуждается идея выдачи малоимущим продуктовых карточек, такая практика применяется во многих странах, поэтому бояться её не стоит. Об этом заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

В возможном появлении продуктовых карточек Гринберг не видит ничего плохого. Экономист отметил, что они существуют во многих странах, например в США.

"Там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — добавил специалист.