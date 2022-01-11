ТАСС: В Нур-Султане возобновлён доступ к проводному интернету

В столице Казахстана Нур-Султане возобновлён доступ к проводному интернету, который был отключён вечером в понедельник. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что доступ к мобильному интернету до сих пор отсутствует. Выход в интернет в городе был заблокирован накануне примерно в 19:40 по местному времени (16:40 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.