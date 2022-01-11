ТАСС: В Нур-Султане возобновлён доступ к проводному интернету
Однако мобильный интернет в столице Казахстана по-прежнему не работает, отмечает агентство.
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В столице Казахстана Нур-Султане возобновлён доступ к проводному интернету, который был отключён вечером в понедельник. Об этом пишет ТАСС.
При этом отмечается, что доступ к мобильному интернету до сих пор отсутствует. Выход в интернет в городе был заблокирован накануне примерно в 19:40 по местному времени (16:40 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.
В свою очередь, портал Orda.kz в своём телеграм-канале сообщает, что интернет заработал не только в столице, но и в других городах — Алма-Ате, Павлодаре, Семее, Таразе, Костанае, Кызылорде, Атырау, Актобе, Чимкенте, Талдыкоргане, а также в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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