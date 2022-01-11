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МК: Находящийся в реанимации Куравлёв до госпитализации жаловался на низкое давление

Новогодние каникулы, по данным СМИ, артист провёл в доме престарелых на западе столицы.

11 января, 01:16
<p>Актёр Леонид Куравлёв © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Актёр Леонид Куравлёв © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв до госпитализации в больницу в Коммунарке жаловался на плохое самочувствие из-за низкого давления. Об этом сообщает МК.

Как уточняется, из-за возраста 85-летний актёр всё чаще обращается за медицинской помощью. В частности, в августе минувшего года врачи скорой оказали артисту помощь на месте и в больницу он ехать отказался. Новогодние каникулы Куравлёв провёл в доме престарелых на западе столицы, пишет МК.

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Напомним, накануне СМИ сообщили, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом. Однако позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, отец был госпитализирован с пневмонией. Это случилось ещё 5 января.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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