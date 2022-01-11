МК: Находящийся в реанимации Куравлёв до госпитализации жаловался на низкое давление

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв до госпитализации в больницу в Коммунарке жаловался на плохое самочувствие из-за низкого давления. Об этом сообщает МК.

Как уточняется, из-за возраста 85-летний актёр всё чаще обращается за медицинской помощью. В частности, в августе минувшего года врачи скорой оказали артисту помощь на месте и в больницу он ехать отказался. Новогодние каникулы Куравлёв провёл в доме престарелых на западе столицы, пишет МК.