МК: Находящийся в реанимации Куравлёв до госпитализации жаловался на низкое давление
Новогодние каникулы, по данным СМИ, артист провёл в доме престарелых на западе столицы.
Актёр Леонид Куравлёв © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв до госпитализации в больницу в Коммунарке жаловался на плохое самочувствие из-за низкого давления. Об этом сообщает МК.
Как уточняется, из-за возраста 85-летний актёр всё чаще обращается за медицинской помощью. В частности, в августе минувшего года врачи скорой оказали артисту помощь на месте и в больницу он ехать отказался. Новогодние каникулы Куравлёв провёл в доме престарелых на западе столицы, пишет МК.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом. Однако позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, отец был госпитализирован с пневмонией. Это случилось ещё 5 января.
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