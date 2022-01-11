ТАСС: Новейший противолодочный ракетный комплекс "Ответ" принят на вооружение ВМФ России

Новейший корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" принят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение российского ВМФ. Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота", — сказал источник.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Комплекс "Ответ" разработан в концерне "МПО "Гидпроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"). По некоторым данным, он состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведётся из универсальных пусковых установок 3С-14. В головной части ракеты "Ответа" находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Максимальная дальность стрельбы в варианте для надводных кораблей составляет 40 км.