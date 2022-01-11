На Камчатке учёные открыли новый минерал, получивший название куфарит. В его состав входят платина и свинец. Об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Группа учёных <…> в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", — отметил директор института Алексей Озеров.

Фарид Кутыев и электронное изображение минерала куфарита © kscnet.ru

Как уточняется, у нового минерала простой химический состав, PtPb — платина-свинец, причём оба составляющих его элемента рудные. По словам специалистов, открытие и описание куфарита является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений.