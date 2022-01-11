Минздрав Кипра признал вакцину "Спутник лайт" в качестве бустера у туристов из России
Это касается только тех, кто до этого получил обе дозы вакцины "Спутник V".
Вакцина "Спутник лайт" © ТАСС / Пётр Ковалёв
Минздрав Кипра признал в качестве бустерной прививки "Спутник лайт" для подтверждения действия в стране российского прививочного сертификата. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристический протокол Кипра.
"Из российских вакцин Кипр признаёт "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и "Спутник лайт", самую распространённую в РФ вакцину для ревакцинации", — говорится в сообщении.
В ассоциации добавили, что это касается только туристов, прошедших ревакцинацию от ковида "Спутником лайт" после двух доз "Спутника V". После однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" на Кипр не пустят. Также в АТОР напомнили, что власти республики не требуют ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.
Ранее сообщалось, что Израиль с 9 января открыл въезд вакцинированным "Спутником V".
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