Минздрав Кипра признал вакцину "Спутник лайт" в качестве бустера у туристов из России

Минздрав Кипра признал в качестве бустерной прививки "Спутник лайт" для подтверждения действия в стране российского прививочного сертификата. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристический протокол Кипра.

"Из российских вакцин Кипр признаёт "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и "Спутник лайт", самую распространённую в РФ вакцину для ревакцинации", — говорится в сообщении.