Сенатор США Пол назвал меркантилизмом ввод новых санкций против "Северного потока – 2"

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол усомнился в эффективности законопроекта о новых санкциях против "Северного потока – 2", который предложил его коллега-демократ Тед Круз.

"Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству", — написал Пол в статье в журнале American Conservative.

Сенатор полагает, что возможные санкции обусловлены меркантилизмом и протекционизмом, а не соображениями национальной безопасности.