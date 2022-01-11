Сенатор США Пол назвал меркантилизмом ввод новых санкций против "Северного потока – 2"
По мнению американского политика, введение этих ограничений нанесёт ущерб международному сотрудничеству.
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол усомнился в эффективности законопроекта о новых санкциях против "Северного потока – 2", который предложил его коллега-демократ Тед Круз.
"Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству", — написал Пол в статье в журнале American Conservative.
Сенатор полагает, что возможные санкции обусловлены меркантилизмом и протекционизмом, а не соображениями национальной безопасности.
Ранее в Госдепе выступили против новых санкций в отношении "Северного потока – 2". Пресс-секретарь американского дипведомства Нед Прайс подчеркнул, что соответствующий законопроект не является "искренней попыткой противостоять российской агрессии".
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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